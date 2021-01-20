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В Донецкой области выплатят 4,4 млн гривен за разрушенное во время войны жилье

20 января 2021, 10:58

В Донецкой области выплатят 4,4 млн гривен за разрушенное во время войны жилье

Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, одобрила выплату почти 4,4 млн гривен компенсации за жилье, разрушенное в Донецкой области в результате российской агрессии. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА.

По словам заместителя главы облгосадминистрации Вадима Филашкина, с начала этого года было принято 16 заявок на получение компенсаций за разрушенное жилье.

«В перечень попали как частные дома, так и квартиры в многоквартирных домах. Мы и в дальнейшем будем делать все возможное, чтобы люди получили компенсации», — отметил он.

Положительные решения комиссии о предоставлении компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры), которых были разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, охватили населенные пункты Широкино, Зайцево, Славное, Новгородское, Северное, Николаевка, Славянск.

Максимальная сумма компенсации составляет 300 тысяч гривен.

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