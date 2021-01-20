Коронавирус на Луганщине: 76 новых случаев и пять смертей

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 76 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли четверо больных в Северодонецке и один в Рубежном. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Уточняется, что умерли 70-летний и 73-летний мужчины, 79-летняя и 86-летняя женщины из Северодонецка; 83-летний мужчина из Рубежного.



30 новых случаев выявили в Северодонецке, 14 в Лисичанске, по девять в Кормянском и Новопсковском районах, пять в Старобельском, по три в Марковском и Беловодском районах, два в Рубежном, один в Троицком.



За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 13 182 человек. Из них выздоровели — 10295 (496 за последние сутки), лечатся — 2524, умерли 363 человека.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 25,1%.