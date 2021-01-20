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Германия выделит 36 млн евро на восстановление инфраструктуры на востоке Украины

20 января 2021, 14:37

Германия выделит 36 млн евро на восстановление инфраструктуры на востоке Украины

Германия выделит 36 млн евро для развития инфраструктуры в прифронтовых регионах. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Речь идет о проекте «Содействие развитию социальной инфраструктуры (УФСИ VIII)» стоимостью 13,1 миллиона евро для проведения энергоэффективной модернизации учреждений медицинской помощи, проведения закупок современного базового медицинского оборудования и оборудования для амбулаторной диагностики и лечения болезни COVID-19 и ее последствий на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Также предполагается подписание дополнительных соглашений стоимостью 23,4 миллиона евро. Из них 9 млн евро направлено на строительство жилья для переселенцев и улучшение инфраструктуры в громадах, где проживают ВПО — в Кривом Роге, Першотравенске, Мариуполе, Мелитополе, Ланцевом, Гуляйполе, Северодонецке, Новоайдаре, Кременной, Изюме и Чугуеве.

Второй грант в размере 14,45 миллиона евро направлен на улучшение условий оказания медицинской помощи. Закупка нового оборудования и энергоэффективное обновление больниц коснется не менее 40 объектов в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

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