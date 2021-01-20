Кабмин увеличил учителям зарплаты на 20%

В Украине повысят зарплаты учителей. Такое решение было принято 20 января на заседании Кабинета министров. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



Ставки зарплат учителей с 1 января 2021 года рассчитываются, исходя из размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда – 2 670 гривен, а с 1 декабря 2021 – 2 893 гривен.



Так, в Госбюджете на 2021 год на выплаты педагогам предусмотрено почти 100 миллиардов гривен.



Должностной оклад молодого учителя без категории с 1 января 2021 будет составлять 4859 гривен, учителя высшей категории с 1 января 2021 - 6461 гривен. Этот должностной оклад за 18 часов работы в неделю.