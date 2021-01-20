Минздрав ведет переговоры относительно вакцины с индийской компанией Serum

Минздрав ведет переговоры о получении вакцины индийской компании Serum. Об этом заявил заместитель главы ведомства Игорь Иващенко, передает «Интерфакс-Украина».



«На условиях определенной конфиденциальности скажу, что параллельно ведутся переговоры с индийским производителем — компанией Serum Institute, которая может производить американскую вакцину "Novovaks" и имеет возможность производить вакцину компании "AstraZeneca" на сегодня», — сказал он на заседании парламентского комитета.



О каком именно вакцине договаривается украинский Минздрав пока неизвестно.



Украина получит вакцину производства китайской компании Sinovac Biotech, о подписании договора с которой стало известно 30 декабря. Речь идет о 1 913 316 дозах, поставки начнутся в течение 30 дней после регистрации вакцины — препарат находится на третьей стадии клинических испытаний.



Еще 1,2 млн доз Украина получит в рамках европейской инициативы COVAX, поставки начнутся в марте.