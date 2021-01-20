В зоне ООС в Луганской области нашли боеприпасы российского производства

В районе проведения операции Объединенных сил в Луганской области правоохранители обнаружили запрещенное вооружение российского производства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.



«На бывших позициях НВФ РФ, что дислоцировалось вблизи поселка Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области, обнаружены боеприпасы российского производства — боевая противопехотная фугасная мина нажимного действия (ПМН-2) и три фрагмента противопехотной осколочной мины натяжного действия (ПОМ-2-Р1) после детонации», — говорится в сообщении.



Отмечается, что средства поражения указанного типа не состоят на вооружении ВСУ.



Вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства, которое расследуется по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины).



Противопехотная фугасная мина нажимного действия ПМН-2 была на месте обезврежена взрывотехниками.