В декабре «Л-ДНР» задержали минимум 9 человек

В течение декабря в отдельных районах Донбасса незаконные вооруженные формирования задержали по меньшей мере 9 человек. Об этом сообщает общественная организация «Восток SOS».



Это захваченные в плен украинские военные Николай Тарасюк и Александр Пупко, основатель «Народной дружины ДНР» Роман Трошин, экс-глава «администрации главы ДНР» при Александре Захарченко Максим Лещенко, блогер Роман Манекин, директор Донецкой областной травматологической больницы Александр Кравченко и заведующая отделением анестезиологии Ольга Юдина.



Также местный «суд» лишил свободы Тараса Алексеенко на 17 лет и Сергея Пономаренко на 12 лет. Один из военных погиб во время пребывания в плену, отмечают в организации.