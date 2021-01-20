В Бахмуте чиновников и предпринимателей подозревают в махинациях при закупке школьных товаров

В Донецкой области объявили подозрения четырем членам организованной преступной группы. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области. В сообщении не указано, о каком городе идет речь, но по данным издания «Вечерний Бахмут», речь идет об инциденте, который произошел в бахмутском управлении образования.



«Досудебным расследованием установлено, что в январе-марте 2020 заместитель начальника управления образования одного из городов Донецкой области вместе с двумя предпринимателями и секретарем тендерного комитета завладели бюджетными средствами. Используя подконтрольных лиц-предпринимателей, правонарушители поставляли в детсады и учебные заведения продукты питания, школьные доски, электрооборудование по завышенным почти в 2 раза ценам», - говорится в сообщении прокуратуры.



По данным следствия, подозреваемые украли более 500 тысяч гривен и пытались украсть еще 3 миллиона гривен.



Правоохранители решают, какую меру пресечения выбрать для участников преступной группы. Максимальное наказание для них - до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.