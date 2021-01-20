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По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости среды

20 января 2021, 23:38

По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости среды

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки в Донецкой области лабораторно подтверждено еще 209 случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии в области выявили 42 198 заболевших COVID-19. Из них 35 203 человека выздоровели, а 774 умерли. 

В отдельных районах Донецкой области выявили 230 заболевших коронавирусом. Кроме того, 22 человека умерли, а 106 выздоровели. За все время пандемии «ДНР» подтверждает 18 379 случаев COVID-19. Из них 10 268 человек выздоровели, а умерли — 1626.

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 76 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли четверо больных в Северодонецке и один в Рубежном. За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 13 182 человек. Из них выздоровели — 10295 (496 за последние сутки), лечатся — 2524, умерли 363 человека.

В отдельных районах Луганской области за день выявили 24 случая заболевания коронавирусом. «ЛНР» подтверждает 2415 заболевших коронавирусом. Из них 1956 человек выздоровели, а 206 умерли.

Политика

Украина выполнила все условия для проведения новой встречи лидеров Нормандского формата по урегулированию конфликта на Донбассе, а Россия - нет. Об этом заявила председательница ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде.

Украина требует от России следовать Минским и Нормандским договоренностям. С таким сообщением выступило министерство иностранных дел Украины после того, как группировки «Л-ДНР» под руководством России решили передать нескольких пленных не украинской стороне, а частному лицу - председателю политсовета партии «ОПЗЖ», нардепу Виктору Медведчуку. В украинской делегации Трехсторонней контактной группы (ТКГ) сообщили, что этих людей придется поместить в обсервацию и провести через полную проверку специальных служб.

Общество

Группировка «ДНР» назвала своих представителей «общественности», которых теперь намерена приглашать на заседания политической подгруппы Трехсторонней контактной группы.

В «ДНР» рассказали, чем будет отличаться техосмотр авто в отдельных районах Донетчины от техосмотра в России. При «ДНР» эта процедура сложнее.

Глава «ДНР» Денис Пушилин заявил о готовности провести так называемый повторный «референдум о самоопределении».

Права человека

В течение декабря в отдельных районах Донбасса незаконные вооруженные формирования задержали по меньшей мере 9 человек. Об этом сообщает общественная организация «Восток SOS».  

Боевые действия

Миссия ОБСЕ зафиксировала 11 танков, размещенных с нарушением линий отвода в отдельных районах Донецкой области.

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