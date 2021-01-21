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На Донбассе ранен украинский военный из-за обстрела

21 января 2021, 08:00

На Донбассе ранен украинский военный из-за обстрела

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Там уточнили, что недалеко от населенного пункта Старогнатовка незаконные вооруженные формирования открывали огонь в сторону украинских позиций из крупнокалиберного пулемета и снайперского оружия. Вследствие выстрелов был ранен военнослужащий из состава Объединенных сил. Его доставили в больницу, где ему оказывается необходимая помощь врачей.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

С начала текущих суток, 21 января, украинская сторона обстрелов не зафиксировала.

С 27 июля 2020 года и по 19 января Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 6 314 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 2 664 взрыва, 911 неопределенных пролетевших боеприпасов, 90 вспышек дульного пламени и 55 осветительных ракет, а также не менее 2 594 очередей и выстрелов.

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводит украинская сторона, из-за разной методики подсчетов. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает как одно нарушение, а СММ ОБСЕ учитывает каждый выстрел или взрыв.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

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