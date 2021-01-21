Еще 5583 заболевших коронавирусом выявили в Украине за стуки

За минувшие сутки в Украине выявили 5 583 заболевших коронавирусом. При этом 13 981 человек выздоровел, а 241 ранее заболевших умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрирован 1 177 621 заболевший коронавирусом. Из них 914 730 человек выздоровели, а 21 499 умерли.



За день наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях.



Вчера было проведено 41 597 тестирований.