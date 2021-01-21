В Донецкой области зафиксировали еще 23 смерти от коронавируса

В Донецкой области в течение последних нескольких дней от коронавируса скончались 23 человека. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



География новых летальных случаев по громадам:



— 6 в Покровской;

— 4 в Славянской;

— 3 в Константиновской;

— по 2 в Дружковской и Бахмутской;

— по 1 в Краматорской, Новодонецкой, Гродовской, Николаевской, Мирноградской и Волновахской.



Кроме того, за минувшие сутки, на Донетчине выявили еще 281 заболевшего ковидом.



География новых случаев заболевания по громадам:



— 57 в Мариупольской;

— 54 в Славянской;

— 32 в Краматорской;

— 27 в Бахмутской;

— 15 в Светлодарской;

— 12 в Константиновской;

— по 11 в Торецкой, Николаевской и Селидовской;

— 9 в Лиманской;

— по 8 в Северской и Покровской;

— 6 в Мирноградской;

— 5 в Дружковской;

— 4 в Мангушской;

— 3 в Соледарской;

— по 2 в Никольской, Волновахской и Угледарской;

— по 1 в Черкасской и Добропольской.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области зарегистрировано 42 479 заболевших коронавирусом. Из них 36 075 человек выздоровели, 798 умерли.

За минувшие сутки в Украине выявили 5 583 заболевших коронавирусом. За все время пандемии в стране зарегистрирован 1 177 621 заболевший коронавирусом. Из них 914 730 человек выздоровели, а 21 499 умерли.



