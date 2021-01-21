В Донецкой области зафиксировали еще 23 смерти от коронавируса

В Донецкой области в течение последних нескольких дней от коронавируса скончались 23 человека. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.
География новых летальных случаев по громадам:
— 6 в Покровской;
— 4 в Славянской;
— 3 в Константиновской;
— по 2 в Дружковской и Бахмутской;
— по 1 в Краматорской, Новодонецкой, Гродовской, Николаевской, Мирноградской и Волновахской.
Кроме того, за минувшие сутки, на Донетчине выявили еще 281 заболевшего ковидом.
География новых случаев заболевания по громадам:
— 57 в Мариупольской;
— 54 в Славянской;
— 32 в Краматорской;
— 27 в Бахмутской;
— 15 в Светлодарской;
— 12 в Константиновской;
— по 11 в Торецкой, Николаевской и Селидовской;
— 9 в Лиманской;
— по 8 в Северской и Покровской;
— 6 в Мирноградской;
— 5 в Дружковской;
— 4 в Мангушской;
— 3 в Соледарской;
— по 2 в Никольской, Волновахской и Угледарской;
— по 1 в Черкасской и Добропольской.
За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области зарегистрировано 42 479 заболевших коронавирусом. Из них 36 075 человек выздоровели, 798 умерли.
За минувшие сутки в Украине выявили 5 583 заболевших коронавирусом. За все время пандемии в стране зарегистрирован 1 177 621 заболевший коронавирусом. Из них 914 730 человек выздоровели, а 21 499 умерли.