Жителя Черкасской области подозревают в участии в деятельности «ЛНР»

Жителя Черкасской области подозревают в том, что он участвовал в деятельности группировки «ЛНР». Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.



По данным следствия, мужчина, находясь на временно неподконтрольной Украине территории Луганской области, с марта прошлого был командира отделения одного из НЗФ «ЛНР».



Указано, что подозреваемый скрывается от следствия на временно оккупированной территории Украины. Поэтому сейчас решается вопрос об объявлении мужчины во всеукраинский розыск.