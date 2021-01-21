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Суд обязал вернуть жителю Харцызска изъятые на КПВВ деньги

21 января 2021, 12:22

Суд обязал вернуть жителю Харцызска изъятые на КПВВ деньги

Апелляционный суд Донецкой области обязал вернуть жителю Харцызска изъятые на КПВВ деньги. А также установил, что мужчина необоснованно был привлечен к административной ответственности. Об этом сообщает БФ «Право на защиту».

В фонде рассказали, что мужчина вместе с братом сопровождал жену в Днепр на терапевтическое радиологическое лечение.

«У его жены обнаружили онкологию. Лечили сначала в Донецке, потом выезжали в Азербайджан. В Донецке была проведена операция, и после выписки из медучреждения жене посоветовали пройти терапевтическое радиологическое лечение в Днепре. На временно оккупированной территории необходимые методики лечения онкозаболеваний и условия такого лечения просто отсутствуют», — сообщили в фонде.

Из-за невозможности свободного пересечения линии соприкосновения из-за карантина было оформлено письменное приглашение в специализированную больницу. В бумаге было указано, что женщину будут сопровождать мужчина и его брат.

10 августа 2020 года семья в составе трех человек на собственном авто выехала из Харцызска в направлении Днепра через КПВВ «Новотроицкое». С собой они имели деньги, необходимые для лечения женщины. Сумма не превышала разрешенный лимит на 3-х человек,отметили в фонде.

«На КПВВ "Новотроицкое" их ждала тотальная проверка машины и документов. Наш бенефициар показал всю сумму денег и выписки из больницы, подтверждающие цель поездки. Но работник Государственной фискальной службы Украины составил протокол об административном правонарушении за незаконное перемещение денежных средств с превышением установленного предельного размера», — говорится в сообщении.

У мужчины изъяли все имеющиеся деньги. Пострадавший при помощи БФ «Право на защиту» подал в суд.

«Во время ознакомления с материалами дела была обнаружена интересная особенность. Контрольный талон, оформленный при въезде клиента с членами семьи на КПВВ, имел исправления. Цифра "3″, которая свидетельствовала о количестве лиц в машине, была исправлена ​​на "1"», — рассказал адвокат днепровского офиса БФ «Право на защиту» Вячеслав Стасюк.

Поэтому адвокат подготовил письменное ходатайство о закрытии дела в связи с отсутствием состава правонарушения, ведь клиент пересекал линию соприкосновения в сопровождении своей жены и ее брата, а сумма не превышала лимит на 3-х человек.

Однако городской суд признал клиента виновным в нарушении положений части 1 статьи 204-3 КоАП, наложил штраф и конфисковал изъятые денежные средства семьи.

Затем Апелляционный суд отменил постановление суда первой инстанции, а производство закрыто в связи с отсутствием в действиях клиента состава административного правонарушения.

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