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На Луганщине — 124 новых случая COVID-19. Умерли еще шесть больных

21 января 2021, 13:04

На Луганщине — 124 новых случая COVID-19. Умерли еще шесть больных

За прошедшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 124 новых случая COVID-19 в области. От осложнений умерли еще шесть больных. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

Уточняется, что умерли 78-летняя и 81-летняя женщины из Лисичанска; 85-летняя женщина из Рубежного, 74-летний и 82-летний мужчины из Кременского района; 68-летний мужчина из Новоайдарского района.
31 новый случай заболевания выявили в Лисичанске, 29 в Северодонецке, 18 в Кормянском районе, по 12 в Новопсковском и Станично-Луганском районах, семь в Старобельском, шесть в Меловском, по четыре в Новоайдарском районе и Рубежном, один в Сватовском районе.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганской области выявили у 13 306 человек. Из них выздоровели — 10473 (178 за последние сутки), лечатся — 2464, умерли 369 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 24,1%.

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