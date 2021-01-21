ЕСПЧ подтвердил нарушения прав человека во время протестов на Майдане

Европейский суд по правам человека вынес решение в ряде дел по событиям Революции Достоинства. В решении говорится о многочисленных нарушениях прав человека и ответственности государства Украина за смерти протестующих.



«Все 38 заявителей сталкивались с полицией или негосударственными агентами под контролем полиции (титушки). Их заявления включали жестокость полиции, отказ в их праве на протест, необоснованное задержание и одну смерть», — указывается в сообщении.



Суд постановил, что имели место ряд нарушений статьи 3 (запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) Европейской конвенции по правам человека, ряд нарушений статьи 5 § 1 и 3 (право на свободу и личную неприкосновенность), ряд нарушений статьи 11 (свобода собраний и объединений), нарушение статьи 2 (право на жизнь), и нарушение статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни).



«В частности, что органы власти умышленно применяли жестокое обращение и что государство было ответственно за убийство одного из протестующих. Суд также отметил, что многие из решений о содержании под стражей были произвольными. Он пришел к выводу, что органы власти умышленно пытались помешать изначально мирным протестам, используя для этого чрезмерное насилие и незаконные задержания», — отмечается в пресс-релизе ЕСПЧ.



Он также установил, что официальные расследования в отношении этих событий во многих случаях были неэффективными. Кроме этого, Суд отметил, что в Украине до сих пор отсутствует независимый и эффективный механизм для расследования преступлений, совершенных правоохранителями.



ЕСПЧ постановил, что Украина должна выплатить некоторым заявителям различные суммы в качестве возмещения имущественного и неимущественного вреда, а также судебных и других расходов, как это определено в соответствующих решениях.