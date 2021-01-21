Суд отпустил под домашний арест комбата, подозреваемого в избиении солдата на Донетчине

Краматорский городской суд 20 января отпустил под круглосуточный домашний арест командира 37-го отдельного мотопехотного батальона Вооруженных сил Украины Павла Лановенко, подозреваемого в избиении военнослужащего. Об этом сообщает онлайн-издание «Ґрати» со ссылкой на адвоката подозреваемого Александра Кадиевского.



Старший лейтенант Лановенко провел на гаупвахте последний месяц. По данным Госбюро расследований, 23 декабря, инспектируя позиции своего батальона в поселке Опытное Донецкой области, он встретил старшего солдата-контрактника Антона Лямцева. Командир решил, что его подчиненный употреблял наркотики и, как считает следствие, ударил его кулаком в грудную клетку, повалил на землю, а затем еще раз ударил ногой и кулаком.



Спустя несколько часов Лямцеву стало плохо, в медпункте он пожаловался на побои. Утром военнослужащего отправили в госпиталь — там диагностировали повреждение поджелудочной железы и толстой кишки и провели операцию.



26 декабря Госбюро расследований объявило комбату Павлу Лановенко подозрение в превышении полномочий в условиях особого периода часть 4 статьи 426-1 Уголовного кодекса. Эта статья предусматривает от семи до девяти лет лишения свободы.



Лановенко отрицает избиение солдата со своей стороны. А его защита подчеркивает, что Лямцев неоднократно употреблял синтетические стимуляторы.



В тоже время адвокат Александр Кадиевский признал, что проведенный в медчасти экспресс-тест не обнаружил следов наркотиков в анализах солдата.



«Мы ждем официальной экспертизы. Я смотрел в интернете про эти "соли" синтетические стимуляторы пировалероновой группы, человек под ними может сам себе еще и не такие повреждения нанести», — говорит адвокат.



Домашний арест Лановенко должен закончится 26 февраля. Защита не будет подавать апелляцию и добиваться более мягкой меры пресечения.