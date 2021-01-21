Жители ОРЛО не смогли поговорить с ОБСЕ без разрешения боевиков

Жители отдельных районов Луганской области не смогли предоставить миссии ОБСЕ информацию о пострадавших. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, 19 января собеседник СММ в подконтрольном боевикам городе Брянка отказался предоставить СММ дополнительную информацию по телефону о предполагаемом пострадавшем среди гражданского населения без разрешения контролирующих лиц.



Кроме этого, 20 января два собеседника в неподконтрольной Голубовки (ранее Кировск) и пожилая женщина в поселке Голубовское отказались говорить с наблюдателям о пострадавших без разрешения боевиков.