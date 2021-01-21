Жителя Луганска подозревают в работе на разведку «ЛНР»

Жителю Луганска сообщено о подозрении в участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



По данным следствия, в 2014 году подозреваемый вступил в так называемый 3-й Станично-Луганский батальон ВДВ десантно-штурмовой бригады.



«Участник незаконного вооруженного формирования РФ проводил разведку, проверял полученные разведданные при выходе на подконтрольную украинской власти территорию и планировал наступательные операции», — говорится в сообщении.



В 2015 году мужчина перешел в «4-й отдельной мотострелковой бригады народной милиции ЛНР», где продолжил работать в разведке, отметили в прокуратуре.



«Местонахождение личности установлены контрразведкой Службы безопасности Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения», — резюмировали в ведомстве.