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В «ДНР» говорят, что качество питьевой воды в Донецке пришло в норму

21 января 2021, 18:52

В «ДНР» говорят, что качество питьевой воды в Донецке пришло в норму

В санэпидемстанции при группировке «ДНР» говорят, что качество питьевой воды, которую подают населению, стабилизировалось. Ранее в «ДНР» заявили, что в некоторых населенных пунктах отдельных районов Донецкой области отмечается ухудшение качества питьевой воды: запах, цвет, привкус.

«Вода питьевая, подаваемая населению, по микробиологическим, гельминтологическим и радиологическим показателям соответствует требованиям санитарного законодательства», - заявила главный врач «санэпидстанции ДНР» Мирослава Романченко.

По ее словам, санэпидстанция совместно с предприятием «Вода Донбасса» провели лабораторные исследования воды в отдельных районах Донецкой области.

Она добавила, что теперь используют больше реагентов для очистки питьевой воды из канала «Северский Донец – Донбасс». Об аналогичных мерах на днях заявили и в департаменте ЖКХ Донецкой областной госадминистрации, где также следят за ситуацией с ухудшением воды в канале.

«ДНР», как и прежде, рекомендует питьевую воду, предназначенную для питья и приготовления пищи отстаивать и кипятить.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко прокомментировал информацию о плохом качестве воды в реке Северский Донец. 

В компании «Вода Донбасса» предполагают, что самым вероятным источником загрязнения являются очистные сооружения одного из коммунальных предприятий Харьковской области.

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