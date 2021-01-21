В «ДНР» говорят, что качество питьевой воды в Донецке пришло в норму

В санэпидемстанции при группировке «ДНР» говорят, что качество питьевой воды, которую подают населению, стабилизировалось. Ранее в «ДНР» заявили, что в некоторых населенных пунктах отдельных районов Донецкой области отмечается ухудшение качества питьевой воды: запах, цвет, привкус.



«Вода питьевая, подаваемая населению, по микробиологическим, гельминтологическим и радиологическим показателям соответствует требованиям санитарного законодательства», - заявила главный врач «санэпидстанции ДНР» Мирослава Романченко.



По ее словам, санэпидстанция совместно с предприятием «Вода Донбасса» провели лабораторные исследования воды в отдельных районах Донецкой области.



Она добавила, что теперь используют больше реагентов для очистки питьевой воды из канала «Северский Донец – Донбасс». Об аналогичных мерах на днях заявили и в департаменте ЖКХ Донецкой областной госадминистрации, где также следят за ситуацией с ухудшением воды в канале.



«ДНР», как и прежде, рекомендует питьевую воду, предназначенную для питья и приготовления пищи отстаивать и кипятить.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко прокомментировал информацию о плохом качестве воды в реке Северский Донец.



В компании «Вода Донбасса» предполагают, что самым вероятным источником загрязнения являются очистные сооружения одного из коммунальных предприятий Харьковской области.