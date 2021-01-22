Подростки из прифронтовых городов Донбасса совместно с немецким музыкантом, композитором Юрием Гуржи создали музыкальный альбом, премьера которого состоится 22 января.



Альбом под названием «Новая симфония Донбасса» презентуют в берлинском театре P.A.N.D.A. Его можно будет послушать онлайн в 21:00.







«Работа над музыкальным альбомом продолжалась в рамках проекта "Misto to go - 2" - второй части международного театрального проекта со школьниками в шести городах Донбасса: Камышеваха, Троицкое, Райгородок, Бахмут, Попасная и Николаевка. В этом году команда "Города с собой" отправилась в путешествие по музыкальному востоку, чтобы собрать новую "Симфонию Донбасса" из его звуков, счастливых или агрессивных фраз, уже забытых или до сих пор модных песен, голосов донбасских детей, дедушек и бабушек и ритмов каждого города. Все, что сейчас происходит на Донбассе - это и есть музыка. Которую мы берем с собой», - говорится в описании культурного проекта.