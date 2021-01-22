Еще 5348 случаев коронавируса выявили в Украине

За минувшие сутки, 21 января, в Украине выявили 5 348 случаев заболевания коронавирусом. При этом 14 239 человек выздоровели, а 163 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 182 969 случаев инфицирования ковидом. При этом 928 969 человек выздоровели, а 21 662 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях.



Вчера было проведено 43 593 тестирования.