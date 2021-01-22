Коронавирус в Донецкой области: 267 заболевших за сутки

За минувшие сутки в Донецкой области выявили 267 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадминстрации Павел Кириленко.



География новых случаев по громадам:



— 56 в Мариупольской;

— 39 в Краматорской;

— 36 в Славянской;

— 21 в Николаевской;

— 17 в Лиманской;

— 14 в Покровской;

— 11 в Мангушской;

— 10 в Торецкой;

— 9 в Волновахской;

— 8 в Константиновской;

— по 7 в Мироградской и Селидовской;

— по 6 в Никольской и Александровской;

— по 4 в Ольгинской и Новогродовской;

— 3 в Дружковской;

— по 2 в Бахмутской и Черкасской;

— по 1 в Северской, Ильиновской, Кураховской, Марьинской и Добропольской.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донецкой области выявили 42 746 заболевших коронавирусом. Из них 36 075 человек выздоровели, 798 умерли. Продолжают болеть 5873 человека.

За минувшие сутки, 21 января, в Украине выявили 5 348 случаев заболевания коронавирусом.