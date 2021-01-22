«ДНР» зафиксировала 21 смерть от ковида и 218 заболевших за сутки

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 218 заболевших коронавирусом. Кроме того, от осложнений умер 21 ранее заболевший, а 40 человек выздоровели.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 18 829 заболевших коронавирусом. Из них 10 345 человек выздоровели, 1666 умерли. Продолжают болеть 6 818 пациентов.



Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольной территории.

На подконтрольной Украине части Донецкой области за сутки выявили 267 больных ковидом. Всего зарегистрировано 42 746 заболевших, из которых 36 075 человек выздоровели, 798 умерли.