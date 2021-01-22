23 января объявлен днем траура из-за событий в Харькове

Суббота, 23 января, в Украине объявлена днем траура в связи с гибелью 15 человек в нелегальном доме престарелых в Харькове.



«Я подпишу указ – завтра будет день траура на государственном уровне», – сказал Зеленский журналистам в Харькове в пятницу.

21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. В доме на момент пожара находилось 33 человека, 15 из них погибли, 11 пострадали.



Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с электроприборами. Харьковской областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения требований пожарной безопасности (часть 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины).