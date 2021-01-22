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В Луганской области умерли 7 пациентов с COVID-19

22 января 2021, 12:29

В Луганской области умерли 7 пациентов с COVID-19

В Луганской области за сутки медики подтвердили 67 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще семеро больных. Как сообщили в Луганской областной госадминистрации, наибольшее количество новых случаев вируса обнаружили в Северодонецке – 30. В Лисичанске 13 новых пациентов и единичные случаи зафиксированы в районах области.

За все время исследований на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 13 373 человек:

  • Выздоровели – 10 592
  • Лечатся – 2405 (341 – стационарно, 2064 – амбулаторно)
  • В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 376 человек

За минувшие сутки в отдельных районах Луганской области умерли три пациента с коронавирусом, также зарегистрировано 27 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом заявили в так называемом минздраве группировки «ЛНР».

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Прочее
коронавирус
Места
Луганская область

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