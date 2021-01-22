На Луганщине патрульного подозревают в избиении задержанного

В Рубежном Луганской области патрульного полицейского подозревают в превышении служебных полномочий. Как сообщает пресс-служба прокуратура области, полицейский приехал по вызову, задержал мужчину и надел ему наручники. Но после словесного конфликта полицейский вытащил задержанного из автомобиля, повалил на землю и избил резиновой дубинкой ‒ нанес удары по голове, рукам и туловищу. Инцидент произошел в январе.



«В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности», ‒ отметили в прокуратуре.



Если вина полицейского будет доказана, ему грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.