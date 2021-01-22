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Кравчук говорит, что хотел бы приехать в Крым, но не может

22 января 2021, 15:53

Кравчук говорит, что хотел бы приехать в Крым, но не может

Глава украинской делегации на переговорах по Донбассу в Минске, экс-президент Украины Леонид Кравчук сказал, что «хотел бы приехать в Крым», но есть причины, по которым он не может этого сделать. Об этом он сообщил в эфире подконтрольного России телеканала «Крым 24».  

«Вы знаете, я бы хотел, но я сейчас езжу очень мало далеко. С учетом ситуации, которая сейчас в Крыму, я не думаю, что эта поездка принесет мне большое удовлетворение. Я не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной», – сказал Кравчук.

До российской аннексии полуострова 20 января было Днем автономной республики Крым. Теперь же этот день объявлен на полуострове праздником и назван «Днем республики Крым».

В августе Украина планирует провести первый саммит «Крымской платформы», в котором должны принять участие лидеры иностранных государств.

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