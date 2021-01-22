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Долги «Донецкой железной дороги»: Сбербанк судится с УЗ за 60 миллионов долларов

22 января 2021, 15:54

Долги «Донецкой железной дороги»: Сбербанк судится с УЗ за 60 миллионов долларов

Восточный апелляционный хозяйственный суд не удовлетворил апелляционную жалобу «Укрзализныци» и оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции, которым заменили госпредприятие «Донецкая железная дорога» на УЗ в качестве ответчика по делу о взыскании 56,1 миллиона долларов задолженности и 149 миллиона гривен пени по кредитным договорам.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда от 19 января 2021 года.

Указано, что 22 декабря 2020 года Хозяйственный суд Киева открыл производство по иску украинской «дочки» Сбербанка к УЗ о взыскании 17,25 миллиона долларов задолженности по начисленными за период с 14 декабря 2017 года по 23 ноября 2020 года и неоплаченными процентами за пользование кредитной линией.

10 декабря 2020 года Верховный суд отказался рассматривать кассационную жалобу «Укрзализныци» на решения судов, которыми было признано УЗ как правопреемника «Донецкой железной дороги» — должником в исполнительном производстве, в рамках которого Сбербанк взимает с «Донецкой железной дороги» 68 миллиона долларов по договору кредитной линии 2011 года.

27 июля прошлого года «Укрзализныця» сообщила, что украинская «дочка» Сбербанка реструктуризировала ее долги на сумму около 200 миллионов долларов, подлежавшие погашению до конца июля. Реструктуризация проведена на срок до 3 лет с возможностью досрочного погашения.

В июне 2020 года УЗ сообщала, что Большая палата Верховного суда признала ее правопреемником ГП «Донецкая железная дорога» с даты госрегистрации акционерного общества — 21 октября 2015 года. Это означает, что УЗ будет обязана погасить все долги «Донецкой железной дороги», не получив при этом от нее никакого имущества, потому что оно находится на неподконтрольной территории Донбасса. Так, в ОРДЛО находится более 20 тысяч грузовых вагонов УЗ, почти 6 тысяч вагонов других владельцев, почти 6 тысяч пассажирских вагонов и более 300 локомотивов.

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