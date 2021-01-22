На Луганщине пять семей получат компенсации за разрушенное жилье

В Луганской области пять семей получат денежную компенсацию за разрушенные в результате боевых действий жилые дома. Об этом сообщили в облгосадминистрации.



Отмечается, что комиссия приняла документы подготовленные Станично-Луганской райгосадминистрацией.



Еще по двум делам, которые рассматривались повторно, комиссия приняла отрицательные решения.



«Предоставленные пострадавшими лицами документы, не доказали их право на компенсацию», — отметили в ОГА.



Отмечается, что денежные компенсации в размере 300 тысяч гривен будут выплачены в ближайшее время.