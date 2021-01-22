По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 января

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки в Донецкой области без учета неподконтрольной территории выявили 267 заболевших COVID-19. За все время исследований зафиксировано 42 746 случаев болезни: 36 075 человек выздоровели, 798 умерли. Продолжают болеть 5873 человека.



Группировка «ДНР» заявила о 218 новых случаях коронавируса, а также 21 летальном случае. Всего формирование признает 18 829 случаев COVID-19. Из них 10 345 человек выздоровели, 1666 умерли. Продолжают болеть 6 818 пациентов.



В Луганской области зафиксировали 67 случаев заражения коронавирусом. Вследствие осложнений умерли семеро пациентов. С начала пандемии коронавирус подтвержден у 13 373 человек. Из них выздоровели — 10 592, умерли — 376. Еще 2405 продолжают лечение.



В отдельных районах Луганской области зарегистрировали еще 31 случай инфицирования. От осложнений умер один пациент, утверждают в группировке «ЛНР». Всего там признают 2473 случая заражения, из которых 1985 человек выздоровели, 210 пациентов умерли.



Политика



Назначенные на сегодня переговоры политических советников лидеров Нормандского формата перенесены, по предварительной информации, на 27 января.



Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе заявил, что не против участия представителей общественности, которые присоединились к заседаниям от имени группировок «ДНР» и «ЛНР», но указал, что дискуссии должны проходить цивилизованно.



Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявляет, что в проекте закона о государственной политике переходного периода отказались от использования понятия «колаборант».



Кроме этого, этот законопроект предусматривает административную процедуру регистрации актов гражданского состояния, выданных на временно оккупированных территориях. Об этом рассказал вице-премьер-министр Алексей Резников.



Также он заявил, что амнистию после деоккупации нужно делать обязательно, но военные преступления и преступления против человечества под нее не подпадают.



Общество



На контрольном пункте пропуска «Новотроицкое» сегодня, 22 января, закончились экспресс-тесты на COVID-19, которые были у медиков на этот день в наличии.



Права человека



В Донецке курсанта «академии МВД ДНР» Сергея Новосада отчислили за видео, которые он выкладывал в соцсети TikTok. Во многих роликах студент пятого курса снимался в форме «академии», что вызвало недовольство ректора.

Подписывайтесь на рассылку: