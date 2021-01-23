В Украине выявили около пяти тысяч заболевших ковидом за сутки

За минувшие сутки в Украине выявили 4 928 случаев заболевания коронавирусом. При этом 13 138 человек выздоровели, а 116 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 187 897 заболевших ковидом. Из них 942 107 человек выздоровели, а 21 778 скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (536), Львовской (351), Днепропетровской (342), Запорожской (339) и Харьковской (325) областях.



Вчера провели 40 144 тестирования на коронавирус.



В статистике не приводятся данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма.