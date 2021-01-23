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Сутки на Донбассе: боевики 6 раз открывали огонь

23 января 2021, 09:16

Сутки на Донбассе: боевики 6 раз открывали огонь

В зоне боевых действий на Донбассе за минувшие сутки, 2 января, пророссийские боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Обошлось без ранений и потерь со стороны украинских военных.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, у Водяного, что на Приазовье, боевики открывали огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета. А в районе населенных пунктов Новоселовка-2 и Авдеевка они применяли стрелковое оружие. Также неподалеку Опытного боевики вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

А вот рядом с Новолуганским зафиксировали работу снайпера. Вблизи Шумов боевики выпустили несколько очередей из стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ. С начала текущих суток, 23 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

С 27 июля 2020 года и до 21 января Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 6 360 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 2 706 взрывов, 911 пролетевших неопределенных боеприпасов, 90 вспышек дульного пламени и 55 осветительных ракет, а также не менее 2 598 очередей и выстрелов.

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводит украинская сторона, из-за разной методики подсчетов. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает как одно нарушение, а СММ ОБСЕ учитывает каждый выстрел или взрыв.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

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