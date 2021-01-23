«ДНР»: 29 смертей и 309 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 309 заболевших коронавирусом. Кроме того, от осложнений умер 29 ранее заболевший.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 19 138 заболевших коронавирусом. Из них 10 239 человек выздоровели, 1692 умерли. Продолжают болеть 7231 пациентов.



Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольной территории.

За минувшие сутки в Украине выявили 4 928 случаев заболевания коронавирусом. При этом 13 138 человек выздоровели, а 116 умерли.