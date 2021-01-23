«ЛНР» зафиксировала две смерти от COVID-19 и 15 случаев заражения

За минувшие сутки в отдельных районах Луганской области выявили 15 заболевших коронавирусом. Кроме того, от осложнений умерли два человека.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».



За все время пандемии там подтверждают 2488 заболевших коронавирусом. Из них 2003 человек выздоровели, 212 умерли. Продолжают болеть 273 пациентов.



Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольной территории.

За минувшие сутки в Украине выявили 4 928 случаев заболевания коронавирусом. При этом 13 138 человек выздоровели, а 116 умерли.