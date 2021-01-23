В Станице Луганской у местного жителя нашли тайник с ручными гранатами

Военнослужащие Госпогранслужбы Украины обнаружили тайник с ручными гранатами в Станице Луганской. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.



Отмечается, что в пятницу в ходе проведения оперативных мероприятий пограничники Луганского отряда совместно с работниками взрыво-технической службы и сотрудниками СБУ провели обыски по месту жительства одного из местных жителей Станицы Луганской.



В подвальном помещении, в деревянном ящике правоохранители обнаружили пакет с боеприпасами: почти 30 ручных гранат Ф-1, а также три запала УЗРГМ, и один РПГ-18.