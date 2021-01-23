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СБУ разоблачила агента «МГБ ЛНР», который дестабилизировал общественно-политическую ситуацию в Украине

23 января 2021, 14:30

СБУ разоблачила агента «МГБ ЛНР», который дестабилизировал общественно-политическую ситуацию в Украине

Служба безопасности Украины разоблачила жителя Херсонщины, который по данным спецслужбы входит в агентуру аппарата ФСБ РФ и аффилированного с ней так называемого «МГБ ЛНР».

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что в январе 2021 года через закрытый канал связи агент получил денежное вознаграждение от кураторов и получил задачу способствовать распространению массовых протестов и, в частности, так называемого «тарифного майдана».

Как сообщают правоохранители, целью была дискредитация органов государственной власти и дестабилизация ситуации в стране. Для этого он уже организовал ряд протестных мероприятий.

Ранее сотрудники СБ Украины задокументировали, что по указанию ФСБ РФ фигурант, который возглавлял одну из пророссийских партий, осуществлял сбор информации о кризисных явлениях в социально-экономической сфере.

По замыслу российских спецслужб это должно было сформировать устойчивый протестный потенциал в приграничном с временно аннексированным Крымом регионе, а впоследствии — распространиться и по всей стране.

В феврале 2020 года во время пребывания в Симферополе по заданию кураторов фигурант провел встречи с высокопоставленными «чиновниками» Крыма, в частности, так называемым главой «Республики Крым» Сергеем Аксеновым.

Российский агент также получил поручение инициировать сбор подписей среди населения Херсонской области по восстановлению водоснабжения в АРК и развернуть соответствующую информационную кампанию. Кроме этого, он должен был популяризировать сепаратистские настроения и идею автономизации отдельных областей Украины.

Во время пребывания во временно еподконтрольном Луганске в мае 2020 года фигурант был завербован представителем так называемой «МГБ ЛНР» и получил псевдоним «Джигурда».

Продолжается досудебное следствие по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

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