СБУ заявила о разоблачении агента «МГБ ЛНР», который организовывал протестные акции

Служба безопасности Украины разоблачила жителя Херсонщины, который по данным спецслужбы входит в агентуру аппарата ФСБ РФ и аффилированного с ней так называемого «МГБ ЛНР».



Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



По данным спецслужбы, в январе 2021 года через закрытый канал связи агент получил денежное вознаграждение от кураторов и получил задачу способствовать распространению массовых протестов и, как утверждается, «тарифного майдана».



Как сообщают правоохранители, целью была дискредитация органов государственной власти и дестабилизация ситуации в стране. Для этого он уже организовал ряд протестных мероприятий.



Ранее сотрудники СБУ задокументировали, что по указанию ФСБ РФ фигурант, который возглавлял одну из пророссийских партий, осуществлял сбор информации о «кризисных явлениях в социально-экономической сфере».



«По замыслу российских спецслужб это должно было сформировать устойчивый протестный потенциал в приграничном с временно аннексированном Крымом регионе, а впоследствии — распространиться и по всей стране», — подчеркнули в СБУ.



В феврале 2020 года во время пребывания в Симферополе по заданию кураторов фигурант провел встречи с высокопоставленными «чиновниками» Крыма, в частности, так называемым главой «Республики Крым» Сергеем Аксеновым, рассказали в украинской спецслужбе.



Подчеркивается, что российский агент также получил поручение инициировать сбор подписей среди жителей Херсонской области по восстановлению водоснабжения в АРК и развернуть соответствующую информационную кампанию. Кроме этого, он должен был популяризировать сепаратистские настроения и идею автономизации отдельных областей Украины.



Во время пребывания во временно неподконтрольном Луганске в мае 2020 года фигурант был завербован представителем так называемой «МГБ ЛНР» и получил псевдоним «Джигурда».



Продолжается досудебное следствие по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.