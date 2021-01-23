Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Луганщине зафиксировали 2 смерти и 42 новых случая COVID-19

23 января 2021, 16:47

На Луганщине зафиксировали 2 смерти и 42 новых случая COVID-19

В Луганской области за минувшие сутки медики подтвердили 42 новых случая COVID-19. От осложнений умерли еще 2 больных. Об этом сообщили на сайте Луганской ОГА.

Как передает ЛОГА, наибольшее количество новых случаев вируса обнаружили в Северодонецке — 13.

За все время исследований на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 13 415 человек:

  • Выздоровели — 10 757;
  • Лечатся — 2280;
  • В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 378 человек.

За минувшие сутки в отдельных районах Луганской области умерли 2 пациента с коронавирусом, также зарегистрировано 15 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом заявили в так называемом минздраве группировки «ЛНР».

ТЕГИ

Прочее
коронавирус
Места
Луганская область

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:51
В Донецке рассказали, кому нельзя вакцинироваться «Спуником V»
09:30
«ДНР»: 26 смертей и 309 новых случаев COVID-19
22:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 января
11:01
Студента «академии МВД ДНР» отчислили за видео в TikTok
10:11
«ДНР» зафиксировала 21 смерть от ковида и 218 заболевших за сутки
23:49
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости четверга
19:06
Гармаш: На заседании ТКГ сегодня не обсуждали ни обмен пленными, ни новых людей, которых привели «Л-ДНР»
18:52
В «ДНР» говорят, что качество питьевой воды в Донецке пришло в норму
16:43
Жители ОРЛО не смогли поговорить с ОБСЕ без разрешения боевиков
14:47
«Л-ДНР» могут передать пленных через КПВВ или аэропорт Минска
12:07
«ДНР» на день возобновит работу КПВВ под Донецком 22 января
10:03
«ДНР»: 232 новых заболевших COVID и 19 смертей
все новости
16:47
На Луганщине зафиксировали 2 смерти и 42 новых случая COVID-19
16:12
В России проходят акции в поддержку Навального. Митингующих задерживает полиция
14:30
СБУ заявила о разоблачении агента «МГБ ЛНР», который организовывал протестные акции
12:31
В Станице Луганской у местного жителя нашли тайник с ручными гранатами
11:51
В Донецке рассказали, кому нельзя вакцинироваться «Спуником V»
11:20
«ЛНР» зафиксировала две смерти от COVID-19 и 15 случаев заражения
10:15
Коронавирус на Донетчине: 11 смертей и 191 заболевших за сутки
09:30
«ДНР»: 26 смертей и 309 новых случаев COVID-19
09:16
Сутки на Донбассе: боевики 6 раз открывали огонь
08:15
В Украине выявили около пяти тысяч заболевших ковидом за сутки
22:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 января
22:08
На Луганщине пять семей получат компенсации за разрушенное жилье
все новости
ВИДЕО
Вся власть советам, или В чьих интересах децентрализация на Донбассе ►
21 января, 17:45
Попытки активизации переговоров по Донбассу. Быть ли миру в 2021 году? ►
20 января, 15:53
Дайджест НД: вакцинация в Донецке, тесты на КПВВ и телефонные аферисты в тюрьмах «Л-ДНР»
18 января, 15:37

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция