На Луганщине зафиксировали 2 смерти и 42 новых случая COVID-19

В Луганской области за минувшие сутки медики подтвердили 42 новых случая COVID-19. От осложнений умерли еще 2 больных. Об этом сообщили на сайте Луганской ОГА.



Как передает ЛОГА, наибольшее количество новых случаев вируса обнаружили в Северодонецке — 13.



За все время исследований на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 13 415 человек:

Выздоровели — 10 757;

Лечатся — 2280;

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 378 человек.

За минувшие сутки в отдельных районах Луганской области умерли 2 пациента с коронавирусом, также зарегистрировано 15 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом заявили в так называемом минздраве группировки «ЛНР».