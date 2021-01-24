«ДНР»: 84 новых случая коронавируса и 10 смертей

За прошедшие сутки «минздрав» группировки «ДНР» зарегистрировал 84 случая заболевания коронавирусом. 10 ранее заболевших пациентов скончались.



Всего с начала пандемии в «ДНР» признали 19 222 случая заражения. Из них на лечении находятся 7 123 пациента, 10 397 человек выписаны, 1 702 пациента скончались.



За сутки выявлено 68 случаев пневмоний, на 24 случая меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 47. Всего на лечении 1678 пациентов с пневмониями, из них 670 на кислородной поддержке (+16 за сутки).