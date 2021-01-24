В Луганскую область доставили гуманитарную помощь из Латвии

В Луганскую области доставили гуманитарную помощь из Латвии. Об этом сообщили в пресс-службе штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что 21-й латвийский груз был собран силами волонтерских организаций Латвии, Эстонии, Литвы и Финляндии. Проживающим в «серой зоны» направили текстиль, теплые вещи, обувь и игрушки для детей.



В штабе также сообщили, что в общем, с 2016 года посольство Латвии направило в Донецкую и Луганскую область около 300 тонн гуманитарного груза.



Перед передачей груза в Луганской областной государственной администрации состоялась рабочая встреча делегации посольства Латвийской Республики в Украине с руководителем Луганской ОГА, представителями Объединенных сил, а также Национальной гвардии Украины.