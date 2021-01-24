В ВСУ за сутки — 25 новых случаев заболевания COVID-19 

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 25 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Командование медсил ВСУ.



«В учреждения здравоохранения госпитализированы 7 человек... Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение... На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 18 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания», — говорится в сообщении.



По состоянию 24 января в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 768 человек. Всего за время пандемии выздоровели — 14 439 человек, летальных случаев — 40.



На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 128 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 14 человек.