Число инфицированных коронавирусом на Донетчине выросло еще на сто человек

За минувшие сутки в Донецкой области выявили еще 111 больных коронавирусом, среди которых двое детей. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Так, 23 новых случая выявили в Мариупольской ОТГ, 20 в Краматорской, 11 в Торецкой, десять в Константиновской, по восемь в Светлодарской, Славянской и Добропольской ОТГ, шесть в Покровской, по четыре в Мангушской и Волновахской ОТГ, по два в Ольгинской, Николаевской и Авдеевской ОТГ, по одному в Сартанской, Бахмутской и Иллиневской ОТГ.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донецкой области выявили 43 048 заболевших коронавирусом. Из них 36 075 человек выздоровели, 809 умерли. Продолжают болеть 6 164 человека.