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«ДНР» откроет свой пункт пропуска «Еленовка» 25 января на один день

24 января 2021, 14:23

«ДНР» откроет свой пункт пропуска «Еленовка» 25 января на один день

В понедельник, 25 января, группировка «ДНР» на один день возобновит пропуск через КПВВ «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса».

Пересечь линию разграничения можно будет с 9:00 до 16:30 по местному времени (8:00 — 15:30 по Киеву).

Для выезда с подконтрольной «ДНР» территории необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории. Для въезда в сторону Донецка нужно заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР». При въезде также нужно заполнить бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования».

Либо, при желании, можно сдать платный экспресс-тест на COVID-19. В случае отрицательного результата, нужно дать согласие на самоизоляцию дома. Если тест окажется положительным, человек направляется в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования.

Люди, которые направляются на подконтрольную Украине территорию, должны иметь мобильное приложение «Вдома» для прохождения самоизоляции. Если возможности установить приложение нет, то человека отправят на обсервацию в медучреждение.

С 15 января на украинском КПВВ «Новотроицкое», которое соединяется дорогой с «Еленовкой»,  прибывшие с неподконтрольной территории могут бесплатно сдать экспресс-тест на антиген коронавируса. В случае отрицательного результата, самоизоляция, контролируемая мобильным приложением «Вдома» будет завершена досрочно.

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