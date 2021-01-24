Коронавирус на Луганщине: Почти 80 новых случаев и две смерти

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 79 новых случаев COVID −19 в области. От осложнений умерли еще двое больных — 82-летняя жительница Рубежного и 78-летняя жительница Попаснянского района. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



26 новых случаев заболевания выявили в Попаснянском районе, по 11 в Сватовском районе и Северодонецке, по шесть в Лисичанске, Старобельским и Кормянском районах, по пять Новоайдарском районе и Рубежном, три в Станично-Луганскром районе.



За все время исследований в области коронавирус подтвержден у 13 494 человек в области. Из них выздоровели — 10777 (20 за последние сутки), лечатся — 2337, умерли 380 человек.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 21,2%.