Донбасс. Итоги недели 18 — 24 января

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета оккупированной территории подтверждено 43 048 случаев COVID-19 (36 075 человека выздоровели, а 809 — умерли). За неделю выявлен 1320 случаев заболевания и 42 летальных случая.



Группировка «ДНР» подтверждает 19 222 случая заболевания COVID-19 (10 397 человек выздоровели, 1702 — умерли). В течение недели зафиксировано 1317 заболевших и 118 летальных случаев.



За все время исследований на Луганщине COVID-19 подтвержден у 13 494, из них 10777 человек выздоровели, 380 — умерли. За неделю — 455 заболевших и 26 умерших.



Группировка «ЛНР» признает 2511 заболевших коронавирусом в ОРЛО (2039 человек выздоровели, 212 — умер). За неделю — 119 новых случаев COVID-19 и 8 случаев смерти.



Урегулирование конфликта на Донбассе



Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что участие в попытке составить «дорожную карту» по урегулированию конфликта является «серьезной уступкой» Москвы. Инициатива о составлении такого документа поступила еще 3-4 года назад от Франции и Германии.



Москва по-прежнему блокирует возвращение Киеву контроля над границей на Донбассе, заявляя, что это произойдет после проведения выборов в ОРДЛО.



На заседании Трехсторонней контактной группы 18 января договорились о возобновлении подачи газа в Марьинку на Донетчине. Централизованное газоснабжение отсутствует здесь с лета 2014 года и не восстанавливалось из-за отсутствия гарантий режима «тишины» со стороны боевиков.



Украина выполнила все условия для проведения новой встречи лидеров Нормандского формата, а Россия — нет, о чем заявила председательница ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде. При этом на этой неделе так и не состоялись переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки», которые по данным СМИ, были перенесены на 27 января.



ТКГ не смогла договориться о разблокировке пропуска через КПВВ «Счастье» и «Золотое» в Луганской области. В течение почти трех месяцев одним из принципиальных разногласий остается определение точек разворота автобусов-челноков



Группировка «ДНР» назвала своих представителей «общественности», которых она намерена приглашать на заседания политической подгруппы ТКГ. Одним из них стал Владислав Теличко — уроженец Краматорска, бывший заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Украины в 2007 году. Глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что не против участия представителей общественности ОРДЛО.



Политика



Процесс передачи нескольких пленных украинцев нардепу от ОПЗЖ, куму президента РФ Виктору Медведчуку, остановлен. Как рассказал Леонид Кравчук, самолет, который должен был привезти 21 января этих людей, не вылетел. В письме к главе СБУ Ивану Баканову Медведчук написал, что «Л-ДНР» готовы передать ему в одностороннем порядке четырех украинок, которые удерживаются в тюрьмах ОРДЛО. В Москве заявляли о своей причастности к освобождению людей. Позже омбудсвумен Украины Людмила Денисова заявила, что количество граждан, которое планируют передать «постоянно меняется».



В проекте закона о государственной политике переходного периода отказались от использования понятия «колаборант». Вице-премьер, глава Минреинтеграции Алексей Резников подчеркнул, что амнистию после деоккупации нужно делать обязательно, но военные преступления и преступления против человечества под нее не подпадают. Также документ предусматривает административную процедуру регистрации актов гражданского состояния, выданных в Крыму и ОРДЛО.



Права человека



Боевики «МГБ ЛНР» задержали в оккупированной Кадиевке двух граждан Украины Игоря и Александра Борисовых. О похищении братьев сообщила «Восточная правозащитная группа», по информации которой группировка ищет доказательства их причастности к работе на украинские спецслужбы.



Украинский и польский национальные комитеты Международного совета музеев (ICOM) обратились к ОБСЕ, чтобы освободить из плена жительницу оккупированной Горловки, научную сотрудницу местного художественного музея Елену Пех. Женщина находится в плену боевиков «ДНР» с августа 2018 года.



По данным ОО «Восток SOS», в декабре 2020 года боевики ОРДЛО задержали по меньшей мере 9 человек.



Боевые действия



В результате снайперских обстрелов боевиков 20-го и 21 января погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения.



Общество



«ДНР» отчислила своего курсанта «академии МВД» Сергея Новосада за видео, которые он выкладывал в соцсети TikTok. Во многих роликах студент пятого курса снимался в форме «академии», что вызвало недовольство «ректора».



Дайджест тв-еженедельников



«Донбасс сегодня»: Кто зарабатывает на обмене удерживаемыми в ОРДЛО, а кто повышает собственный политический рейтинг // Зачем «Нафтогаз» купил права на добычу газа на Юзовской площади и добывают ли на границе Харьковской и Донецкой областей сланцевый газ? // Жизнь в TikTok. О чем снимает видео молодежь Донецка и есть ли там место политике.



Донбасс Реалии: Катастрофа Ил-76. Почему Россия могла сбить украинский самолет под Луганском? Почему украинский самолет отправили в окруженный боевиками аэропорт? Что украинское командование сделало, чтобы защитить людей на борту?

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