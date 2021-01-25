Минздрав хочет вернуть адаптивный карантин в Украине

Министерство здравоохранения планирует вернуться к системе адаптивного карантина в Украине, когда дополнительные ограничения применяются к региону, где фиксируются вспышки заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



«На протяжении этой недели мы проанализируем эпидситуацию в регионах и хотим вернуться к адаптивному карантину», — сказал он во время брифинга в понедельник.



Степанов подчеркнул, что жесткий карантин, который действовал с 8 по 24 января, уже показывает позитивный результат и даст его в будущем.



По данным Минздрава, за минувшую неделю в Украине выявили 30 612 случаев заболеваемости ковидом, что почти на 14 тысяч меньше, чем на позапрошлой неделе.



За минувшую неделю провели 144 280 тестирований методом ПЦР, а также 20 207 исследований на антиген. За это время госпитализировали 11 630 человек, что меньше, чем на позапрошлой неделе, когда госпитализировали 13 555 пациентов.



Степанов добавил, что в Украине сохраняется тенденция к превалированию количества выписанных пациентов над госпитализированными.

C 25 января в Украине закончился режим жестких карантинных ограничений, вся страна возвращается в «оранжевую» зону, которая действовала до локдауна.