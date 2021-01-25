В ВСУ произошел 41 летальный случай из-за COVID-19

В Вооруженных Силах зафиксирован 41-й летальный случай вследствие осложнений, вызванных болезнью COVID-19. Об этом сообщили в Командовании медсил ВСУ.



Работник ВСУ находился на стационарном лечении в Каховской центральной городской больницы. Положительные результаты теста получил 22 января.



«Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали», — говорится в сообщении.



В Командовании медсил выразили соболезнование близким и родным умершего.



За прошедшие сутки, 24 января, в ВСУ подтвердили 4 новых случая заболевания COVID-19, из которых один военный госпитализирован в Белоцерковский военный госпиталь. Остальные лечатся дома во Львовской и Николаевской областях.



Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



По состоянию на 25 января коронавирусной болезнью в ВСУ болеет 758 человек. Всего за время пандемии выздоровели 14 452 человека. На изоляции, в том числе самоизоляция, находится 134 человека.

За воскресенье, 24 января, в Украине выявили 2 516 человек. При этом 5 783 человек выздоровели, а 63 умерли.