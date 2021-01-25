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Промпроизводство в Донецкой области показало спад только на 4% в «ковидный» 2020 год

25 января 2021, 12:42

Промпроизводство в Донецкой области показало спад только на 4% в «ковидный» 2020 год

Объем промышленной продукции Донецкой области уменьшился на 3,8% в 2020 году по сравнению с 2019-м. Такие данные приводит областное управление статистики.

Максимальный спад промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом 2019 года зафиксировали по итогам января—мая 2020 года — 13,2%. Его удалось сократить за счет постепенного восстановления спроса, который снизился в условиях карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, указали в облстате.

Кроме того, в ноябре и декабре 2020 года был обеспечен существенный прирост по сравнению с аналогичными месяцами 2019 года, когда произошло значительное падение производства вследствие ухудшения конъюнктуры рынков сбыта черных металлов и ремонта основных металлургических агрегатов, а также уменьшения нагрузки на генерирующие мощности тепловых электростанций региона из-за импорта электроэнергии.

В декабре 2020 года общий объем промышленного производства Донецкой области вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 7%, против декабря 2019 года — на 23,7%.

За 2020 год по сравнению с 2019 годом объем продукции увеличился в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий на 5,2%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий — на 6,0%.

Сократился в 2020 году выпуск продукции в производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха на 5,3%, производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции — на 5,7%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки — на 6,3%, производстве химических веществ и химической продукции — на 7,5%, добывающей промышленности и разработке карьеров — на 10,7%, машиностроении — на 14,1%, текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов — на 33,9%.

Добыча угля в 2020 году составила 10,6 миллиона тонн, что по сравнению с 2019 годом меньше на 17,5%. Объем каменного угля, включающего отгруженный рядовой уголь и продукты обогащения, сократился на 10,5% и составил 9,5 миллиона тонн.

Годовое производство электроэнергии составило 12,8 миллиарда кВт/час, что по сравнению с 2019 годом меньше на 10,4%.

В статистике указаны данные без учета неподконтрольной Украине территории Донетчины.

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