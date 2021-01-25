Один человек умер от COVID-19, еще 41 заболел на Луганщине за сутки

За прошедшие сутки, 24 января, в Луганской области без учета неподконтрольной территории подтвержден 41 новый случай заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



22 заболевших выявлено в Лисичанске, 5 — в Попаснянском районе, по четыре случая — в Новопсковском и Беловодском районах и по три случая в Рубежном и Кормянском районе.



В воскресенье также произошел очередной летальный случай в области — умер 57-летний житель Лисичанска.



За все время исследований на подконтрольной властям территории Луганщины COVID-19 зафиксировали у 13 535 человек, в том числе 505 детей. Из них выздоровели — 10 779, из которых 435 детей, летальных случаев — 381.

За воскресенье, 24 января, в Украине выявили 2 516 человек. При этом 5 783 человек выздоровели, а 63 умерли.