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Один человек умер от COVID-19, еще 41 заболел на Луганщине за сутки

25 января 2021, 13:22

Один человек умер от COVID-19, еще 41 заболел на Луганщине за сутки

За прошедшие сутки, 24 января, в Луганской области без учета неподконтрольной территории подтвержден 41 новый случай заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.

22 заболевших выявлено в Лисичанске, 5 — в Попаснянском районе, по четыре случая — в Новопсковском и Беловодском районах и по три случая в Рубежном и Кормянском районе.

В воскресенье также произошел очередной летальный случай в области — умер 57-летний житель Лисичанска.

За все время исследований на подконтрольной властям территории Луганщины COVID-19 зафиксировали у 13 535 человек, в том числе 505 детей. Из них выздоровели — 10 779, из которых 435 детей, летальных случаев — 381.

За воскресенье, 24 января, в Украине выявили 2 516 человек. При этом 5 783 человек выздоровели, а 63 умерли.

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